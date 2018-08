CAGLIARI, UFFICIALE: CALIGARA ALL'OLBIA

16/08/2018

Fabrizio Caligara, talento classe 2000 cresciuto nella Juventus, giocherà nella prossima stagione all’Olbia, formazione di serie C. Il Cagliari, club proprietario del cartellino del centrocampista, ha optato per la cessione in prestito a titolo temporaneo per permettere al calciatore di crescere e migliorarsi senza grandi pressioni.