CAGLIARI, UFFICIALE: BARELLA RINNOVA FINO AL 2022

3 gennaio 2018

Dopo averlo dichiarato incedibile, almeno per la finestra di gennaio, il Cagliari ufficializza il rinnovo di Nicolò Barella: il centrocampista 20enne, seguito e corteggiato da Inter, Juve e Roma, ha prolungato il suo contratto con i sardi fino al 2022. "Ringrazio la società, il presidente e il direttore generale per questo rinnovo: sono felicissimo. Significa che sto facendo bene e la cosa non può che farmi piacere. Ho rinnovato con la squadra della mia città, quella con la quale sono cresciuto: non potevo chiedere altro" ha detto il giocatore.