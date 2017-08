CAGLIARI, STRETTA PER PAVOLETTI

23 agosto 2017

Dopo il passaggio alla fase a gironi di Champions del Napoli, il Cagliari è pronto per l'assalto finale a Leonardo Pavoletti. Una trattativa che potrebbe chiudersi in pochi giorni. In alternativa, restano calde le piste Djordjevic della Lazio e Carrillo del Monaco, con Matri ormai vicinissimo al Parma.