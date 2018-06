CAGLIARI: SONDAGGIO PER FALCINELLI

14/06/2018

Suggestione di mercato in casa Cagliari, piace Diego Falcinelli. Il presidente Giulini, infatti, vorrebbe fare un regalo di benvenuto al tecnico Rolando Maran e l'attaccante viola potrebbe essere il profilo giusto. Con il prestito alla Fiorentina in scadenza, il club rossoblu avrebbe bussato alla porta del Sassuolo per capire, tramite un sondaggio, quali possono essere i possibili scenari di mercato.