CAGLIARI, SALAMON: "MAI PENSATO DI ANDARE VIA"

8 febbraio 2017

Bartosz Salamon, difensore centrale del Cagliari, parla del suo possibile addio alla Sardegna durante l'ultimo mercato. "Non ho mai pensato di lasciare Cagliari - ha spiegato - . Speravo di trovare più spazio, ma andare via non sarebbe stato giusto: ho sposato il progetto Cagliari e continuerò a lavorare duramente per poter diventare un giocatore ancora più importante".