CAGLIARI: "RASTELLI NON E' IN DISCUSSIONE"

28 marzo 2017

Il ds del Cagliari, Stefano Capozucca, ha fatto chiarezza sull'allenatore Rastelli. "Non è sottovalutato, allena una squadra importante come la nostra e non è mai stato messo in discussione. Poi siamo sempre tutti sotto esame, ma la classifica in questo momento è buona e vogliamo provare a migliorarci ottenendo i fatidici 40 punti. Fino a quando non li raggiungeremo non parleremo di futuro", ha detto a Radio Sportiva.