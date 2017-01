CAGLIARI: PINNA FIRMA FINO AL 2020

16 gennaio 2017

Il giocatore Simone Pinna, attualmente in prestito all’Olbia, ha firmato un contratto che lo legherà al Cagliari Calcio sino al 2020. Lo ha annunciato sul suo sito ufficiale la società rossoblu. "Pinna, difensore esterno nativo di Oristano, classe 1997, è cresciuto nelle giovanili rossoblù - si legge sul sito della società sarda - e nel gennaio 2016 si è traferito all’Olbia, in Serie D, dove ha totalizzato 16 presenze. Nel corso di questa stagione sono 15 le sue apparizioni in Lega Pro".