CAGLIARI, PAVOLETTI: "QUI PERCHE' PROGETTO IMPORTANTE"

30 agosto 2017

Leonardo Pavoletti, nuovo attaccante del Cagliari, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club sardo: "Sono felicissimo di essere qui, al Cagliari c’è un progetto importante, voglio dare il mio contributo". Sui tifosi: "Mi hanno accolto come meglio non si poteva, dimostrandomi grande affetto”. E subito testa al Crotone: "Non vedo l’ora di cominciare, dopo la sosta bisogna iniziare a fare punti perché questa squadra lo merita".