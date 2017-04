Cagliari, Marco Branca in pole per il ruolo da ds

26 aprile 2017

Marco Branca è pronto a tornare dietro a una scrivania di una società di Serie A. L'ex ds dell'Inter è tra gli indiziati per prendere il posto di Stefano Capozucca come direttore sportivo del Cagliari. In corsa con Pradè e Marchetti, Branca gode del vantaggio di aver già lavorato in passato con il presidente rossoblù Tommaso Giulini e Stefano Filucchi ai tempi dell'Inter quando, dal 2005 al 2011, vinse tutto.