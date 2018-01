CAGLIARI, LYKOGIANNIS DALLO STURM GRAZ

18 gennaio 2018

Nuovo rinforzo per il Cagliari: arriva questo pomeriggio in Sardegna il difensore esterno sinistro Charalampos Lykogiannis, classe 1993. Si attende soltanto la conferma che arriverà dopo le visite mediche. Il giocatore arriva dalla società austriaca Sturm Graz. Sulla carta, il greco dovrebbe occupare la posizione in campo ora ricoperta da Padoin con l'ex juventino riportato tra i tre di centrocampo. Lykogiannis, cresciuto nell'Olympiakos, ha fatto la trafila nelle nazionali giovanili del suo Paese. E vanta anche una presenza nella nazionale maggiore.