CAGLIARI: KOUAME' E CASTRO NEL MIRINO

16/06/2018

Il Cagliari non resta a guardare in questa fase di calciomercato: secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport i sardi avrebbero messo nel mirino Kouamè del Cittadella, ma le manovre più importanti sarebbero a centrocampo dove si avvicina sempre di più l’ingaggio di Castro dal Chievo. Se la trattativa non dovesse andare in porto sarebbe pronta l’alternativa Grassi, ma sul giocatore del Napoli ci sono anche la Spal e il Torino.