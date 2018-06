CAGLIARI: IN ARRIVO SRNA

4 giugno 2018

Il Cagliari è vicinissimo a Darijo Srna, esterno difensivo croato classe 1982. Come riporta Sky Sport, il giocatore oggi sarà in città. Dopo una vita trascorsa in Ucraina con lo Shakhtar Donetsk, Srna sembra deciso ad accettare la corte del Cagliari. La sua squalifica per doping scadrà il 23 agosto.