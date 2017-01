CAGLIARI, IL TRABZONSPOR INTERESSATO AD IBARBO

24 gennaio 2017

Secondo quanto appreso da tuttomercatoweb.com, ci sarebbe un'offerta del Trabzonspor per Victor Ibarbo. Il colombiano è ancora di proprietà del Cagliari e dopo i prestiti a Roma, Watford ed Atletico Nacional, milita ora nel Panathinaikos. All'attaccante sono stati offerti 1.5 milioni a stagione ma per ora non sembra convinto della soluzione turca.