CAGLIARI: IL PRIMO OBIETTIVO È SANDRO, DUBBIO CIGARINI

5 giugno 2018

Il Cagliari lavora alla squadra della prossima stagione con in cima alla lista dei desideri un solo giocatore: il brasiliano Sandro è una richiesta espressa del tecnico Maran – secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport – assieme ad altri giocatori come Lucas Castro con cui ha già collaborato in passato. Per il capitolo riconferme sono invece ancora in dubbio il futuro sia di Cigarini che di Andreolli.