CAGLIARI, IL COREANO HAN FINO AL 2022

13 aprile 2017

Dopo avere segnato il primo gol in Serie A, ancora una gioia per Kwang Song Han. Il calciatore si è infatti legato al Cagliari sino al 2022. E' il primo contratto da professionista per l’attaccante nordcoreano, classe 1998, attualmente tesserato come 'giovane di serie'. Il contratto, depositato dal Club presso gli uffici della Lega Calcio, decorrerà a partire dal 1° luglio 2017.