CAGLIARI, IDEA RAJKOVIC

17/08/2018

Dopo l'acquisto di Vergara dal Milan il Cagliari potrebbe provare a piazzare un nuovo colpo per la difesa. Secondo quanto riportato da Sportitalia il club sardo avrebbe avviato i contatti con il Palermo per il difensore serbo Slobodan Rajkovic, tra i possibili partenti in casa rosanero. Fin qui solo una chiacchierata tra le due dirigenze, ma la trattativa potrebbe presto decollare.