CAGLIARI, IDEA HAN PER GENNAIO

25 gennaio 2018

Il Cagliari starebbe pensando al ritorno di Han Kwang-Song, attualmente in prestito al Perugia in serie B. Secondo quanto riporta L’Unione Sarda, la società rossoblù vorrebbe riprendere il giocatore nordcoreano sin da questa sessione di calciomercato, nonostante il pressing della Juve che invece vorrebbe acquistarlo in estate. L’attaccante ha finora messo a segno sette gol in 16 presenze di campionato.