CAGLIARI, GIULINI: "BORRIELLO ALLA SPAL PER SOLDI"

19 agosto 2017

Il presidente del Cagliari Giulini parla dell'addio di Marco Borriello: "È mancata un po’ di riconoscenza nei confronti della città e della società e un po’ di mancanza di rispetto nei confronti dell’allenatore e del gruppo. C’è chi gioca per la maglia e chi gioca per altri valori, quindi era inevitabile che finisse così. D’altra parte, va a prendere il doppio di quello che prendeva a Cagliari: in bocca al lupo. La maglia va rispettata fino in fondo e nel suo caso non questo rispetto non c’è stato".