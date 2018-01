CAGLIARI, CETER: "MI ISPIRO A FALCAO MA SOMIGLIO A MURIEL"

22 gennaio 2018

Il colombiano Damir Ceter è un nuovo attaccante del Cagliari e i tifosi rossoblù possono sognare dopo le sue prime parole da giocatore della squadra sarda: “Non mi ritengo una prima punta classica - si legge sul sito ufficiale del Cagliari - che staziona all’interno dell’area di rigore. Sono più un giocatore che preferisce partire da dietro, sfruttare la sua velocità nell’uno contro uno. Modelli a cui ispirarmi? Radamel Falçao è un eroe nazionale, per me è un esempio. Però come caratteristiche tecniche forse mi avvicino più a Muriel”.