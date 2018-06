CAGLIARI, CASTRO IN ATTESA: IL CHIEVO NON FA SCONTI

14/06/2018

Sembra bloccata, al momento, la trattativa che dovrebbe portare Lucas Castro dal Chievo al Cagliari, dove raggiungerebbe il tecnico Rolando Maran che tanto lo stima. Secondo Il Corriere dello Sport, la fumata bianca attesa per ieri non è ancora arrivata perché non è stato trovato l'accordo sul pagamento del cartellino. Il Chievo chiede 7 milioni mentre il Cagliari sta cercando di pagare una cifra inferiore.