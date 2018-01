CAGLIARI, CALDIROLA VICINISSIMO

3 gennaio 2018

Secondo TuttoMercatoWeb.com, Luca Caldirola potrebbe tornare in Italia. La trattativa tra il Cagliari e il Werder Brema per il difensore 26enne di scuola Inter, infatti, sarebbe in fase molto avanzata. Il club tedesco, infatti, sarebbe disponibile a lasciar partire il centrale verso la Sardegna.