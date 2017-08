CAGLIARI, BALZANO CEDUTO AL PESCARA

30 agosto 2017

Il Cagliari Calcio comunica la cessione a titolo definitivo al Pescara di Antonio Balzano. Il difensore pugliese, arrivato in Sardegna nell'estate 2014, ha totalizzato 54 presenze in due stagioni con la maglia rossoblù, segnando 1 gol e fornendo il suo contributo nella stagione della vittoria del campionato di Serie B nel 2015-16. "In bocca al lupo ad Antonio per il proseguimento della sua carriera professionale", si legge nella nota del club rossoblù.