CAGLIARI: ADDIO AL DS CAPOZZUCCA

23 maggio 2017

Il Cagliari e il ds Stefano Capozzucca si separano. Lo ha annunciato il club sardo con una nota ufficiale. "Il Cagliari Calcio annuncia che il rapporto di collaborazione professionale con il Direttore Sportivo, Stefano Capozucca, non verrà rinnovato a seguito di una scelta presa di comune accordo tra le parti.Con l’occasione la Società rossoblù si congratula con il Direttore per i risultati conseguiti nelle ultime due stagioni sportive e gli augura i migliori successi professionali per il proseguo della sua carriera".