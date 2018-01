CAGLIARI, ACCELERATA PER CALDIROLA E LETIZIA

9 gennaio 2018

Il Cagliari prova a regalarsi un doppio colpo per la retroguardia sul mercato di gennaio. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport i sardi avrebbero lanciato l’affondo per Letizia del Benevento e Caldirola del Werder per completare il pacchetto arretrato. Ancora valutazioni da compiere invece per il centrocampo, dove piace Sanchez della Fiorentina. Per l’attacco si continua a lavorare al colpo Pinamonti dall’Inter. Han, infine, è prossimo al rientro dal prestito a Perugia.