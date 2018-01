CAGLIARI: VAN DER WIEL VERSO IL TORONTO FC

27 gennaio 2018

Gregory Van der Wiel non ha preso parte alla trasferta del Cagliari a Crotone e il suo addio ai rossoblù è imminente. Ufficialmente indisponibile, secondo quanto riporta MLSSoccerItalia.com il terzino olandese nei prossimi giorni volerà in Canada per finalizzare l'accordo con il Toronto FC, squadra campione in carica in MLS in cui gioca Giovinco.