CACERES, SALTA L'IPOTESI TURCA: NIENTE TRABZONSPOR

20 gennaio 2017

Secondo quanto riporta TMW, sfuma l'ipotesi Turchia per Martin Caceres. L'ex bianconero non ha superato le visite mediche con il Trabzonspor, società con la quale aveva trovato un accordo per tornare a giocare. Il difensore è stato poi proposto dal suo procuratore ad altre società quali Besiktas, Fenerbahce e Galatasaray, senza ottenere parere positivo.