BURNLEY, 6 MILIONI PER RANOCCHIA

23 agosto 2017

Dopo il prestito all'Hull City, il futuro di Ranocchia potrebbe essere ancora in Inghilterra. Stando a TMW, per il centrale dell'Inter si sarebbe fatto sotto il Burney. In giornata è in agende un incontro tra gli intermediari dell'operazione. Il club inglese mette sul piatto sei milioni di euro per il cartellino del giocatore.