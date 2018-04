Buffon, pronto il no al Boca Juniors: futuro da dirigente

22 aprile 2018

"Abbiamo già contattato Gigi Buffon, lo risentiremo a maggio" . A ventiquattro ore dalle parole di Guillermo Schelotto , allenatore del Boca Juniors ed ex tecnico del Palermo, uscito allo scoperto dopo le voci sempre più insistenti sulla proposta del club argentino al capitano della Juventus, è arrivata la decisione del 40enne portiere: nonostante la proposta abbia ovviamente fatto piacere, Buffon risponderà no. Non andrà in Argentina e cambierà "mestiere" a partire da giugno.

Secondo quanto anticipato da Tuttosport, quindi, l'idea di Gigi Buffon al Boca Juniors, è nata e tramontata in soli sei giorni. La notizia lanciata da Olé lunedì scorso ha trovato conferme in Argentina, ma anche un pesante stop sul versante italiano. Il capitano della Juventus dirà "No, grazie" alla proposta di giocare la fase finale della Coppa Libertadores in maglia Boca.



Lo stesso Carlos Tevez, amico di Buffon e sponsor della trattativa, dovrà "arrendersi". Gigi Buffon, infatti, ha scelto di smettere con il calcio e non si trasferirà in Sud America, soprattutto per motivi famigliari. Il futuro è ancora tutto da scrivere, ma il portiere rimarrà nel mondo del calcio come dirigente. Deve solo decidere se accettare la proposta di Andrea Agnelli, che vorrebbe trattenerlo in casa Juventus, oppure se coninciare a lavore per la Federazione o in Fifa.