BUFFON: "FUTURO? NEL CALCIO"

28 gennaio 2018

Gigi Buffon non ha risolto i dubbi sul suo futuro dopo i 40 anni. "Mi incontrerò con il presidente della Juventus, che mi vuole bene e con l'ausilio suo e della società sono certo che faremo la scelta più congrua - ha spiegato alla Rai - . Quale? A volte bisogna sapersi anche accontentare. Io ho fatto tanti record e sarei contento se quello di presenze in serie A restasse a Paolo Maldini, un amico e grande campione". Di sicuro nel futuro mi vedo con un ruolo nel mondo del calcio, che è stato la mia vita. Da dirigente o come ruolo tecnico? Non lo so. Quando smetterò mi prenderò sei mesi per pensare e decidere su quale obiettivo puntare".