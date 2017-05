BUFFON: "NON MI RITIRO SE VINCO LA CHAMPIONS"

2 maggio 2017

Nessuna tentazione di smettere per Buffon anche se vincerà la Champions con la Juve: "Mi piace dire la verità, per me giocare una semifinale di Champions è un qualcosa veramente di entusiasmante. Non è un assillo, mi rende ancora felice e giovane se la vinco o meno. L'emozione è enorme. Non penso di dover avere dei crediti. Se la vinco non cambia niente. Ho un contratto fino al 2018 e ho ancora dei traguardi da raggiungere".