BRUNO FERNANDES: "STO BENE ALLA SAMP"

9 aprile 2017

Dopo il gol segnato alla Fiorentina, Bruno Fernandes ha parlato del suo futuro, ribandendo la volontà di restare in blucerchiato. "La stagione con la Sampdoria è sicuramente positiva - ha spiegato -. Il mio futuro? Io sono felice alla Samp, per adesso non penso al mercato".