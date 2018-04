Bronzetti: "Caso-Real, vi spiego tutto su Morata, Pogba, Ronaldo..."

14 gennaio 2016

Mercato del Real Madrid chiuso nella stagione 2016-17. Mercato da fare, in casa Real, da qui a fine gennaio perché in queste due settimane Florentino Perez e Zidane dovranno anticipare le mosse per il prossimo anno. Dunque, mercato breve, frenetico con tuto quello che può accadere e che riguarda il panorama-Italia e l'Europa. A parlare a Premium Sport è Ernesto Bronzetti, che per lunghi anni è stato stretto collaboratore di Florentino Perez. Pochi conoscono Casa-Real come la nosce lui.



Dunque Bronzetti, ora cosa accadrà?

"Il Real deve comprare adesso, per forza. Deve anticipare le mosse per la prossima stagione, anche se questo stop era nell'aria, non è giunto proprio inatteso e il club farà comunque ricorso".

Un nome: Morata. Il diritto di recompra è per l'estate e non si può fare. Può tornare a Madrid a gennaio?

"Non so se il Real Madrid, ora con Zidane, è interessato ancora a Morata... In linea teorica il Real potrebbe arrivare ora a Torino con una offerta di 31-32 milioni. Ora la recompra non si può fare deve essere una trattativa libera. Ma non credo".

L'altro nome: Pogba.

"Pobga lo vuole mezza Europa e i club che possono permettersi di prenderlo sono due o tre in tutta Europa. Bisogna vedere quali sono le strategie di Florentino Perez dopo questo stop... Zidane ha le idee chiare, ha detto lui steso che gli piace Pobga. Ma non so cosa abbia in,mente nell'immediato Florentino Perez. Anche perché il Real nel suo organico non ha giocatori scarsi".

Si è parlato anche di Pjanic.

"Se sapessi quali sono i nomi sull'agenda di Perez non potrei certo rivelarli".

Li facciamo noi: per esempio Bacca, Murillo, Icardi.

"Direi nessuno di questi. Il Real ha obiettivi diversi e non guardano in Italia., I club italiani possono stare in un certo senso tranquilli. Piuttosto questi sono nomi che possono interessare l'Atletico Madrid".

Ronaldo può essere in vendita?

"Se prima era sicuro di restare al Real Madrid al 99 per cento, dopo questa sentenza rimane a Madrid al 100 per cento".