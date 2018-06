BRESCIA, CARACCIOLO: "FUTURO? DECIDERO' A BREVE"

2 giugno 2018

Andrea Caracciolo ha scritto ai tifosi del Brescia per fare chiarezza su quello che sarà il suo futuro. "In settimana deciderò per il meglio insieme al presidente, ma ieri sera è stata molto importante per me. GRAZIE BRESCIA!", ha scritto dopo la festa riservatagli. Adesso dovrà decidere se continuare a giocare o iniziare a fare il dirigente.