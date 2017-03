BRESCIA, BROCCHI A RISCHIO: SI PENSA A REJA

10 marzo 2017

Secondo quanto rivela tuttomercatoweb.com, il Brescia starebbe valutando un cambio in panchina, alla luce del 19° posto in campionato. Cristian Brocchi sarebbe fortemente a rischio: in caso di risultato negativo domani pomeriggio contro la Salernitana, la società biancazzurra potrebbe sollevare l'ex tecnico del Milan dall'incarico. In pole per sostituirlo c'è Edy Reja, con il quale sono stati avviati i primi contatti.