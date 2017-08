BORUSSIA, MISTERO DEMBÉLÉ: "NON SAPPIAMO DOVE SIA"

10 agosto 2017

La scorsa settimana la rissa con il compagno di squadra Burki, ora, il giorno successivo alle foto di squadra di inizio stagione, Ousmane Dembélé compie lo strappo definitivo con il Borussia Dortmund, in attesa di capire se riuscirà a passare al Barcellona. Come ha spiegato l'allenatore dei tedeschi Bosz, "Dembélé non si è presentato agli allenamenti. Non sappiamo il perché. Abbiamo provato a contattarlo e a raggiungerlo ma non sappiamo dove sia".