BORUSSIA DORTMUND, PIACE HALLER

20/09/2018

Non basta Paco Alcácer al Borussia Dortmund. I gialloneri sono pronti a fare un'offerta per avere un altro rinforzo in attacco dopo l'ex Barcellona. Si tratta del 24enne Sebastian Haller, che con la maglia dell'Eintracht Francoforte ha realizzato 3 gol in altrettante partite di Bundesliga.