Borussia Dortmund: Dembélé resta sospeso

13 agosto 2017

Pugno duro del Borussia Dortmund nei confronti di Dembélé, che tre giorni fa aveva fatto perdere le sue tracce non presentandosi agli allenamenti per forzare il suo trasferimento al Barcellona. Con un comunicato il club tedesco ha annunciato che il giocatore resta sospeso e non prenderà parte agli allenamenti della squadra in vista dell'esordio in Bundesliga del 19 agosto in casa del Wolfsburg. "Dembélé avrà la possibilità di allenarsi da solo".