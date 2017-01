Borussia Dortmund: "Aubameyang via solo per 80 milioni"

25 gennaio 2017

"Per Aubameyang non considereremo nessuna offerta inferiore agli 80 milioni". A fissare il prezzo del cartellino dell'attaccante gabonese è l'ad del Borussia Dortmund Hans Joschim Watzke. In un'intervista alla rivista Kicker, il dirigente delle Vespe ha spiegato anche che il club non intende rafforzare eventuali rivali: "Un conto è la Cina. Se arriveranno offerte da squadre come il Barcellona ci sediamo a parlarne, ma non lo cediamo a buon mercato".