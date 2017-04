BORUSSIA DORTMUND: "AUBAMEYANG MAI AL BAYERN"

10 aprile 2017

Il Borussia Dortmund non ha intenzione di privarsi di Pierre-Emerick Aubameyang, ma se ciò accadesse l'attaccante gabonese non verrebbe mai ceduto ai rivali del Bayern Monaco. Parola di Hans-Joachim Watzke, general manager del club tedesco. "Credo che resterà con noi, ma se Real o Barcellona ce lo chiedessero, allora ci penseremmo. Ogni altra squadra non sono un'alternativa ragionevole per lui, e non non lo lasceremo andare al Bayern".