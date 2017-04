BORUSSIA DORMUND: PISZCZEK FINO AL 2019

6 aprile 2017

Lukasz Piszczek ha prolungato il suo contratto con il Borussia Dortmund fino al 30 giugno 2019. Ne ha dato notizia il club tedesco. "Sono felice della fiducia che il Borussia ha riposto in me - le parole del 31enne terzino polacco - Sono orgoglioso di poter indossare i colori gialloneri davanti ai nostri magnifici tifosi per almeno altri due anni".