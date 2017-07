BORUSSIA: "NESSUN ACCORDO PER AUBAMEYANG"

22 luglio 2017

Il Borussia Dortmund smentisce di avere già un accordo con il Tianjin Quanjian per la cessione di Aubameyang il prossimo gennaio. Il comunicato sul sito ufficiale del club: " "Non c'è alcun contatto con altri club per Aubameyang. Di conseguenza, smentiamo di aver già parlato di un suo trasferimento per gennaio".