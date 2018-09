BORRIELLO: "PENSAVO DI SMETTERE"

15/09/2018

"Pensavo di smettere di giocare, alla fine è arrivata questa proposta. Non l'avrei mai accettata non fosse stato un progetto serio". Marco Borriello alla vigilia dell'esordio con l'Ibiza, squadra che milita nella terza serie spagnola, non nasconde l'entusiasmo per questa nuova avventura. "Sono venuto qui per rilassarmi e mi sto portando a casa un sacco di pressioni - ha aggiunto a Sky - . La gente adesso si aspetta tanto, a livello mediatico c'è stato tanto rumore ma siamo pronti. La squadra è pronta e io mi sto preparando bene. La società si sta strutturando per diventare grande, poi le partite bisogna vincerle sul campo".