BORJA VALERO: "L'INVERNO SCORSO HO RIFIUTATO LA CINA"

1 novembre 2017

Borja Valero racconta di aver rifiutato una proposta dalla Cina l'inverno scorso: "L'Inter? Non è stata una questione di soldi, altrimenti sarei andato in Cina il Natale scorso, mi offrivano tre volte quello che mi ha offerto l'Inter - dice a 'Marca Plus' -. Pantaleo Corvino aveva un modo di pensare diverso dal mio, non andavamo d'accordo e il rapporto si è rotto. Non potevo rimanere in un posto dove non andavo d'accordo con quello che era il mio capo, così ho deciso di ascoltare le varie offerte".