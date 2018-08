BORDEAUX, HENRY VERSO PANCHINA

22/08/2018

Il Bordeaux si prepara alla trasferta in casa dei belgi del Gent per l'andata dei playoff di Europa League, appesantito dalla brutta partenza in campionato e accompagnato dalle voci sull'arrivo in panchina di Thierry Henry, in sostituzione dell'esonerato Gus Poyet. Secondo Rmc Sport, ha accettato di prendere il posto di Poyet.