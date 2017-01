BONUCCI: "IL NO AL CITY? HA PREVALSO IL CUORE"

30 gennaio 2017

A margine del Gran galà del calcio, in cui è stato premiato come miglior giocatore della passata stagione, Leonardo Bonucci è tornato a parlare del contatto con il Manchester City della scorsa estate: "Se ho detto di no a cuori leggero? A cuor leggero no. Quando un tecnico come Guardiola ti chiama, con un'idea di calcio così simile alla mia, non è facile dire no e avere la mente sgombra. Ha prevalso il cuore alla mente: ora sono carico più che mai per continuare a vincere con la Juve in Italia e iniziare a farlo in Europa".