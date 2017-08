BONUCCI: "NON SONO UN TRADITORE"

29 agosto 2017

Leo Bonucci difende la sua scelta di andare al Milan: "Sono molto contento della mia scelta. Mi ha dato fastidio essere considerato un traditore, un mercenario. Ma io so che non lo sono, le chiacchiere se le porta via il vento. Ho scelto di andare via dalla Juventus anche per scelte della società. Mi interessa essere ricordato come un vincente, conta la bacheca". E poi ancora: "Al Milan non sono andato per guadagnare più soldi. Molti non sanno che nell'ultimo anno alla Juventus guadagnavo quasi quanto ora. Ci volevano le palle per fare la scelta che ho fatto".