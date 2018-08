BOLOGNA, SONDAGGIO PER ANDREOLLI

16/08/2018

Marco Andreolli è il nome nuovo per la difesa del Bologna. Inserito nella trattativa con il Sassuolo per arrivare a Peluso, il difensore del Cagliari è tra i possibili partenti di questa finestra di mercato. Ne vuole approfittare il Bologna che, secondo quanto raccolto da La Nuova Sardegna, avrebbe fatto un sondaggio per il classe '86.