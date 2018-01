BOLOGNA: PER IL CENTROCAMPO SPUNTA CAVION

12 gennaio 2018

Il Bologna è pronto a chiudere la trattativa per il ritorno di Dzemaili, ma il lavoro del club sul centrocampo in vista della seconda parte del campionato non si fermerà qui: i felsinei, secondo quanto riportato da Tuttosport, sarebbero sulle tracce di Cavion della Cremonese. In uscita nella mediana rossoblù ci sarebbe Crisetig, sul quale c'è l'interessamento del Cagliari, che potrebbe essere il prossimo a lasciare Bologna dopo l’ufficialità della firma di Petkovic con il Verona.