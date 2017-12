BOLOGNA, PASSI IN AVANTI PER IL RINNOVO DI MBAYE

21 dicembre 2017

Ieri era presente al Bologna Store per firmare autografi e fare foto, oggi si parla di rinnovo più vicino. Ibrahima Mbaye sta impressionando in Emilia e la società rossoblù è pronta a sedersi a un tavolo con il padre del giocatore per discutere i dettagli da limare del nuovo contratto. Al difensore verrà offerto un rinnovo fino al 30 giugno 2023, a testimonianza della volontà del Bologna di blindare e puntare forte sull'ex giocatore dell'Inter.