BOLOGNA, PARIGINI O ORSOLINI PER SOSTITUIRE VERDI

15 gennaio 2018

Non vuole farsi trovare impreparato il Bologna di fronte all’addio oramai sempre più probabile di Verdi, che nelle prossime ore potrebbe diventare un nuovo giocatore del Napoli. I felsinei – secondo quanto riportato da Tuttosport - seguono una doppia pista per provare a regalare a Donadoni un sostituto nel più breve tempo possibile: il primo nome sulla lista è quello di Orsolini, ma l’Atalanta per ora fa muro e il Bologna lavora anche su Parigini del Benevento.